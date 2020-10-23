Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Boğaziçi Film Festivali, bugün sekizinci defa sinemaseverlerle buluşuyor. Pandemi günlerinde alınacak tedbirlerle tamamen fizikî ortamlarda yapılacak festival, son dönemin çok beklenen ve ödüllü filmlerini “#HerŞeyeRağmen” sloganıyla beyazperdeye getirecek. 8. Boğaziçi Film Festivali kapılarını İranlı yönetmen Majid Majidi’nin son filmi “Sun Children” ile açacak.

İKİ YAKADA GÖSTERİM

Gösterimler Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’nda yapılacak. 8. Boğaziçi Film Festivali’nin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler ve açılış filminin gösterimi yapılacak.

FESTİVALİN DİKKAT ÇEKENLERİ

Boğaziçi Film Festivali’nde ulusal ve milletlerarası kategoride iddialı filmler yarışıyor. Yönetmen Jing Wang’in genç bir gazetecinin dramını anlattığı “Güzel Günler Bizi Bekler”, Fatih Özcan’ın bir çobanın tabiatla giriştiği mücadelesine odaklanan eseri “Mavzer”, Suriye’de yaşananları bir vicdan hikâyesiyle ele alan Derviş Zaim’in filmi “Flaşbellek”, Ensar Altay’ın hayata tutunmaya dair eseri “Kodokushi” ve Majidi’nin “Sun Children”ı festivalin merak edilen filmlerinden bazıları.