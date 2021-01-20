Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında kültür varlıklarının korunmasına yönelik iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Yeni anlaşma ile sergiler gibi özel izne tabi durumlar hariç, her türlü arkeolojik ve etnolojik eserin ABD'ye girmesi yasaklandı.

“TARİHÎ ÖNEMİ VAR”

Ankara’da gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, anlaşmanın tarihî bir öneme sahip olduğunu kaydederek “Benzer olayların (kaçakçılık) tamamen ortadan kalkmasını istiyorsak uluslararası camianın birlikte siyaset üstü bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır. Mutabakat zaptımız bu açıdan da ciddi bir örnektir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemizden kanun dışı yollarla dışarıya çıkarılarak ABD’ye götürülen eserlere el konulacak ve Türkiye’ye iadesi sağlanacaktır. Her eser, ait olduğu yerde güzel ve anlamdır” dedi. Bakan Ersoy, mutabakat zaptının 1 milyon 200 bin yıl öncesinden başlayıp 1923 yılına kadar olan kültür varlıklarını ve Kurtuluş Savaşı ile Mustafa Kemal Atatürk’e ait eşyaları kapsadığını söyledi.

Ersoy, Kütahya’daki Aizanoi antik şehrinde ortaya çıkarılan 651 adet gümüş sikkenin Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başladığının da müjdesini verdi.