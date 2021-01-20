Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Toplamda 27 kısa filmin gösterileceği program iki antolojiden oluşuyor. "Biz de Varız!" programının devamı niteliğinde olan seçkinin ilkinde geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa film yer alıyor. Programda 3D animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenleriyle çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşiyor. İkinci seçki ise 2020 yılında Akademi Ödüllerinde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan sekiz kısa filmden oluşuyor. İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalıyor.