Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Handan Ertuğrul'un cenazesi, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. 1927'de İstanbul Fatih’te doğan Handan Ertuğrul, 1949'da stajyer olarak girdiği Devlet Tiyatrolarında 43 sene çalıştı. Sesi ve oyunculuk gücüyle pek çok sanatçıya numune olan Ertuğrul, 60'lı yıllarda Türk tiyatrosunun meşhur isimlerinden Muhsin Ertuğrul ile evlendi. Operada Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" eserinde "Barbarina" rolünü oynayan sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini gösterdi. Ertuğrul, Goethe, Ibsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların eserlerinde de görev aldı.