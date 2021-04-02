Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Edebiyat iyileştirir

Yönetmen Mike Newell’ın “Edebiyat ve Patates Turtası Derneği” (2018) filmi, kitapların zor zamanlarda insanı iyileştirme gücüne dair sıra dışı bir eser ki, “pandemi insanlarına” fazlasıyla hitap ediyor... Yeni kitabı için konu arayan yazar Juliet Ashton, kendisine Nazi işgali altındaki Guernsey adasından mektup gönderen bir kitap kulübü üyelerini çok merak edip, ziyaret etmeye kalkıyor. Ama bu enteresan seyahat, başka bir dünyaya uzanıyor...

Kasabada bir kitapçı

Yönetmen Isabel Coixet’in “The Bookshop”u (2017) da 1950’lerin İngiltere’sinden, kitaplarla süslü bir hikâye sunuyor. Penelope Fitzgerald’ın aynı isimli romanından sinemaya adapte edilen film, bir kadının kasabalıları karşısına alarak açtığı küçük kitapçı dükkânını âdeta kütüphaneye çevirmesiyle gelişen hadiseleri işliyor. Kitap okuma aşkınızı kuvvetlendirecek eserin buna rağmen feminizm temelli ideolojik vurguları yoğun. Florence Green, filmde başrolde...

Esaretin kütüphanesi

Sinema tarihin klasik filmlerinden Frank Darabont imzalı “Esaretin Bedeli” (1994), esasında müebbet hapse mahkûm bir adamın hürriyet çabasını anlatsa da, kitap ve kütüphanelere dair de bir şeyler söylüyor. Mahkûm Andy’nin her tarafa yazdığı mektuplarla hapishane kütüphanesini zenginleştirme çabası ve nihayetinde kazandığı zafer, filmin önemli kısımlarından oluyor. Eser, bir de bu yönüyle bakılmayı hak ediyor...

Kırık kalpler mekânı

Güney Kore yapımı “Kırık Kalp Kütüphanesi” (2008) ise her ne kadar romantik türde olsa da, kütüphane merkezli bir film. Hikâyesi şöyle: Kütüphane çalışanı bir kadın, raflardaki bütün kitapların 198. sayfasının yırtıldığını fark eder. Sebebini araştırdığı bu sıra dışı olay, onu kalbi kırık bir adamın dünyasına dâhil eder. Jeong-kwon Kim’in yönetmenliğini yaptığı filmde, Lee Dong-Wook, Yoo-jin Kim ve Ah-ra Jo başrolde.

Kitapların okyanusunda

Yönetmen David Jones’un “Kesişen Hayatlar”ı (1987) da kitap kurdu New Yorklu bir kadının ülkesinde bulamadığı kitapları, Londra'daki bir kitapçıdan temin etmeye başlamasıyla doğan 20 senelik mektup arkadaşlığını merkezine alıyor. Yalnızca kitapseverleri kendine çekecek olan nevi şahsına münhasır film, sayısız eser ve yazar ismiyle edebiyatın sonsuz ummanında dolaşıyor.

Evsizler yurdu!

Emilio Estevez de “The Public” (2018) filminde sosyal adalet meselesi üzerine kafa yorarken, bunu bir halk kütüphanesi üzerinden ele alıyor. Ölümcül bir kutup soğuğu kapıdayken, evsizler yerel polisle çatışmaya dönüşen bir oturma eyleminde kütüphaneyi işgal ediyor. Film, bu çatışma üzerinden kütüphanelerin sosyal meselelerdeki rolünü öne çıkarıyor.

Hırsızın başına gelenler

İngiliz sinemacı Brian Percival’ın yönetmenliğini üstlendiği “Kitap Hırsızı” (2013) Nazilerin Almanya’ya hâkim olduğu günlerde geçen, kitap aşkına dair başka bir film... Annesi tarafından bir aileye evlatlık verilen küçük Liesel, okuma tutkusuyla bir Nazi subayının kütüphanesinden kitaplar aşırmaya başlar. Ancak evlerine "istenmeyen" bir misafiri almaları, büyük dramları doğurur... Antisemitizm ajitasyonundan nispeten uzak eser, Markus Zusak’ın meşhur kitabının adaptasyonu...