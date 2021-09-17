Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

YAŞLI BİR ADAMIN DEMANS DRAMI: “BABA”

Yönetmen: Florian Zeller

Tür: Dram

Ülke: İngiltere, Fransa

Meşhur Fransız oyun yazarı Florian Zeller’in kendi tiyatro oyunundan beyazperdeye adapte ettiği “Baba” (The Father) kazandığı, iki Oscar’la (En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo) yılın çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı. Bunamaya başlayan yaşlı bir adamın dramına seyirciyi ortak eden eser, bu hafta salonlara misafir olmaya başlıyor. Filmin başrollerinde ise Anthony Hopkins ve Olivia Colman var.

YAŞLI ADAMIN DRAMI

Anthony (Anthony Hopkins) Londra’da tek başına bir dairede yaşayan emekli bir mühendistir. En yakınında kendisini sık sık ziyarete gelen kızı Anne (Olivia Colman) vardır. Fakat kendisinde bunama alametleri görülen yaşlı Anthony, etrafında neler olup bittiğini anlayamamakta, çözemediği şeyler için insanları suçlamakta ve öfke nöbetleri geçirmektedir. Mesela devamlı saatinin nerede olduğunu unutup, birilerine hırsız gözüyle bakmaktadır. Bu yüzden olsa gerek son bakıcısı da onu terk edip kaçmıştır. Eski evliliğinden sonra yeniden mutluluğa yelken açan kızı Anne ise Paris’e yerleşme planlarından ötürü, yalnız babasına yeni bir bakıcı aramaktadır ama bu hiç kolay değildir. Zira Anthony, aslında hiç bakıcıya ihtiyacı olmadığını düşünmektedir...

KARAKTERİN GÖZÜNDEN SEYİR

Sinemada demans ve Alzheimer gibi rahatsızlıklar “Age Old Friends”, “Unutma Beni” ,“Firefly Dreams” ve daha birçok filme mevzu oldu. Ancak hepsinde bu problemle boğuşan insanları, dışarıdan seyrettik. Yönetmen Florian Zeller ise farklı bir yerden ilerliyor ve bize her şeyi yaşlı Anthony’nin gözünden ve zihninden seyretme şansı sunuyor. Tabii, onun gibi kafa karışıklığına gark ederek! Bazen yaşlı adamın unuttuğu karakterler, farklı oyunculara veriliyor, bazen de hiç yaşanamamış diyaloglara birlikte şahitlik ediyoruz ve sonunda öyle olmadığını anlıyoruz. Nadiren hasta Anthony’nin bildiğinden fazlasını biliyoruz. Bütün bunlar şaşkınlığın sonrasında bir merak duygusunu da peşinden getiriyor. Nihayet eser, bir acı ve korku hissiyatıyla bizi sarıyor.

DAR ALANDA PASLAŞMALAR

Neredeyse tamamı kapalı mekânda geçen eserde, karakterler labirent gibi duran yerlere hapsediliyor. Böylece, klostrofobik atmosferler meydana getirilerek, Anthony’nin yalnız dünyası ve karanlık zihni seyirciye hissettiriliyor. Ama Yönetmen, Anne’nin rüyaları gibi unsurlarla kurduğu bu düzeni bozma hatasına düşüyor. Vadedilen gizem de, tam olarak oluşturulamıyor.

Yine de eser, seyirciyi bu yaşlı adamla empati kurmaya, dahası “yaşayan bir vücut” için ölmüşçesine üzülmeye itiyor. Şimdiki zamanın bulmacasını çözmeye çalışırken kayıp saat ve takılı kalan CD gibi metaforlarla anlatım güçlendiriliyor.

ENERJİK HOPKINS

Öte yandan film, teatrallikten tamamen kopmuş değil. Fakat yaslanılan oyunculuklar, yönetmeni boşa düşürmüyor. “84’lük delikanlı” Hopkins, hızlı duygu değişimleri gerektiren bir rolde, olanca enerji ve tecrübesiyle devleşiyor. Niçin Oscar aldığını lisanı hâl ile cevaplıyor. Anthony’nin enerjisinin yükseldiği ve huysuzlaştığı anlarda gülümseten sahneler meydana geliyor.

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış... Eser bir noktada insanoğlunun kaçınılmaz sonunu, yaşlılık ve bunama gibi durumlarla seyircisine fısıldıyor. Ürpertici bir fısıldama bu...

Hâsılı bir sinema filminde ziyadesiyle tiyatro tadı alacağınız “Baba”, hissettirdiği duygular ve oyunculuklarıyla hafızalardan kolay silinmeyecek bir eser olmayı başarıyor...

Anthony Hopkins ve Olivia Colman, filmde üst seviye bir oyunculuk sergiliyor

"BELALI KARAKOL"

EMNİYETTE DEĞİLSİN!

Yönetmen: Joe Carnahan

Tür: Gerilim, Aksiyon

Ülke: ABD

Unutulmaz hayatta kalma filmi “Gri Kurt”un yanında “A Takımı”, “Ölümcül Oyun” ve “Stretch” gibi eserlerin yönetmeni Joe Carnahan, yine bir aksiyon ve suç hikâyesiyle seyirciyi selamlıyor. Gerard Butler’ın başrolünde yer aldığı “Belalı Karakol” (Copshop), profesyonel bir katil, çaylak bir polis, iki yüzlü bir dolandırıcı olan ve psikopat bir tetikçi arasında yaşanan mücadeleyi merkezine alıyor. Filmde Butler’a Frank Grillo, Toby Huss ve Alexis Louder gibi oyuncular refakat ediyor. Tehlikeli bir suikastçıdan kaçan kurnaz dolandırıcı Teddy, küçük bir kasabada saklanmak için plan yapıyor ve bir polisle uğraşarak kendisi karakoldaki nezarethaneye attırıyor. Orada “emniyette” olduğunu düşünüyor ama bela da arkasından geliyor... Bir mizah arayışının olduğu eserde, demir parmaklıklar içinde sıkı bir aksiyon yaşanıyor...

“ÖLÜMCÜL LABİRENT”TE 2. HALKA

YİNE KAÇIŞ YOK!

Yönetmen: Adam Robitel

Tür: Gerilim

Ülke: ABD

Malumunuz şifrelerle dolu bir mekândan çıkmaya çalışan insanları bir araya getiren popüler kaçış oyunları, sinemaya korku ve gerilim olarak yansıdı. İki sene evvel vizyona gelen “Ölümcül Labirent”te de büyük para ödülü için bir kaçış odasına dâhil olan kişiler, can derdine düşüyorlardı. Popüler eser, şimdi devam filmiyle yeniden geldi. Yönetmenliğini yine Adam Robitel’ın yaptığı “Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası” önceki oyunlarda hayatta kalmayı başaran kişileri bir araya getiriyor. Eserin oyuncu kadrosunda Logan Miller, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Holland Roden ve Indya Moore gibi isimler var.

Hikâye, hayatta kalan Zoey ve Ben’in daha evvel kendilerini oyun vaadiyle tuzağa düşüren Minos’ adlı gizli şirketi ifşa etme teşebbüsüyle başlıyor. Çünkü kimse Zoey’in anlattıklarına inanmıyor. Fakat New York’a ulaşan ikili, ava giderken avlanıyor; kendilerini başka şampiyonlarla birlikte bir trende bulmaları uzun sürmüyor. Ve tabii, yine yaşamak için envaiçeşit bulmaca çözmeleri gerekiyor...

Hedef kitlesini genç seyircilerin oluşturduğu “Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası”, temposu yüksek ve ilkinin kalitesinin üzerine çıkan bir eser. Fakat süratli bir film olmasına rağmen, klişeleri ve kolay tahmin edilebilir senaryosuyla bazen sıkıcı kalabiliyor. Fikrî bir derinliğe sahip olmak gibi derdi bulunmayan eser, katıksız “eğlence” arayanları belki memnun edebilir.

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