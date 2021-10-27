Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fotoğraf sanatçısı Alper Aksoy ve retouch uzmanı Elif Başol Aksoy tarafından gerçekleştirilen sergide, Leonardo da Vinci, Rembrant ve Wermeer’in de aralarında bulunduğu dünyanın en meşhur sanatçılarının 12 eseri, down sendromlu, otizmli ve özel gençlerin yüzleriyle yeniden yorumlandı.

“Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz!” mottolu sergide, “Mona Lisa”, “İnci Küpeli Kız” ve “Meyve Sepeti Tutan Çocuk” gibi şaheserlerin yeni versiyonları teşhir ediliyor.

'Nazarin' sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Efsanevi yönetmenlerden Luis Buñuel’in "Nazarín" filminin kamera arkası, bir sergiye konu oldu.