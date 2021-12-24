Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek. Festivalin “Ulusal Yarışma Festival Kısaları” ana jüri üyeleri de açıklandı. Buna göre jüri; oyuncu Büşra Develi, oyuncu Okan Bayülgen, yönetmen Nisan Dağ, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşacak.

20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamak için ilk defa düzenlenecek “Genç Bakışlar” yarışmasının ana jüri üyeleri ise; oyuncu Özge Gürel, şair, yayıncı Dündar Hızal ve yönetmen Ahu Öztürk olarak belirlendi.

Akbank Kısa Film Forum ana jüri üyeleri ise; yazar, senarist Ayfer Tunç, yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu olacak.

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