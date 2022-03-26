Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

1995’ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan tanınmış şef Wolfgang Puck, partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) girişimleiyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek. Türk yemekleri, dünyaca meşhur yıldızlar tarafından tadılacak. Puck “Türkiye geleneksel tarifleri ve organik ürünleri sayesinde dünya mutfaklarının en zenginlerinden. Türk mutfağında keşfedilecek birçok tarif ve ürün var. Türkiye’nin yedi bölgesi de lezzet, tarih ve kültür dolu. Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve lezzetli yemekleri olan birçok şehir mevcut. Ailem ve ben her yaz severek Türkiye’yi ziyaret ediyoruz’’ dedi.

The Power of The Dog'dan Oscar’a bir düzine adaylık Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu sene 94. defa verilecek olan “Oscar Ödülleri”nin adayları açıklandı…