Türkiye Gazetesi

1950'lerin sonlarında ve 60'larda sinemada devrim niteliği taşıyan film yapım hareketi 'Nouvelle Vague'ın (Fransız Yeni Dalgası) kilit isimlerinden Fransız-İsviçreli yönetmen Jean-Luc Godard'ın ölüm haberini Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

SCORSESE VE TARANTİNO GİBİ İSİMLERE ÖRNEK OLDU

Fransız ve İsviçreli efsane yönetmen ve senarist Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Godard'ın 1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunuyor.

Godard, kendisinden sonra gelen Martin Scorsese ve Quentin Tarantino gibi yönetmenlere de örnek oldu.

JEAN LUC GODARD KİMDİR?

Jean-Luc Godard 3 Aralık 1930 doğumlu Fransız ve İsviçreli film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeniydi. Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden birisidir. 1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu.

Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.

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