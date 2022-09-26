Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen fuarda, bu sene 29 ülkeden 250’yi aşkın yayınevi ağırlanacak. Fuarda 100’ü aşkın konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Fuar Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, “Sınırların suni olduğunu ve kültürün sınırları aştığını düşünüyoruz. Yani biz kültürel varlıklarımızla sınırlarımızı aşıyoruz. Bu fuarda 29 ülkeden insanlarla bir arada buluşuyoruz. Kültürlerin sınırlı kaldığı bir coğrafyadayız ama biz ona rağmen ülkemizde zaman zaman maalesef göçmenlere yönelik farklı politikalar izliyoruz” dedi.

Haftanın kitapları Kültür sanatta haftanın kitapları...

Kitap kokuları etrafa yayıldı İstanbul’u kitap kokuları sardı... 6. Beylikdüzü Sahaf Festivali bugünlerde Yaşam Vadisi’nde devam ediyor. Yirmi dört sahafın, yüz bine yakın kitap ve dergiyle katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oluyor.