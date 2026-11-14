Şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 2016 yılında sona eren evliliklerinin ardından yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdu. Bodrum'da düzenlenen törende çiftin yüzüklerini kızları Dafne takarken, Casalini mutluluk dolu anları sosyal medya hesabından “Anlatılmaz yaşanır” notuyla paylaştı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında evlenen şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 10 yıl önce sona eren evliliklerinin ardından yeniden Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninde yüzüklerini kızları Dafne taktı.

10 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular! Yüzükleri kızları taktı

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

2010 yılında Bodrum'da hayatlarını birleştiren Casalini ve Berk çiftinin, 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Evliliklerini 2016 yılında sonlandırarak boşanan ikili, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelerek ikinci kez evlenme kararı aldı.

10 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular! Yüzükleri kızları taktı

“ANLATILMAZ YAŞANIR”

Nikah töreninde anne ve babasının yüzüklerini takan Dafne, ailenin mutluluk anlarına eşlik etti. Casalini, nikah töreninden fotoğraflarını kızıyla birlikte verdikleri pozla sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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