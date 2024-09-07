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13 yıllık eşiyle kriz yaşamıştı! Sunucu Serap Paköz ‘Aslan gibi soyadım var’ deyip gönderme yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
13 yıllık eşiyle kriz yaşamıştı! Sunucu Serap Paköz ‘Aslan gibi soyadım var’ deyip gönderme yaptı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen sunucusu Serap Paköz, 13 yıl evli kaldığı Sümer Ezgü ile davalık olmuştu. Davayı kaybeden ünlü isim konuyla ilgili uzun süre sonra konuştu.

‘Suç ve Ceza’ , ‘Gerçeğin Peşinde’ , ‘Yeni Bir Umut’ gibi çok izlenen programları sunan Serap Paköz, eski eşiyle soyadı krizi yaşamış ve konu yargıya taşınmıştı. Zaman zaman yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Paköz, son olarak bu durumla ilgili yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

13 SENE EVLİ KALDILAR

Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Sümer Ezgü ile sunucu Serap Paköz, 1987 yılında evlendi. Birlikteliklerinden bir kız ve bir erkek çocukları dünyaya gelen çift, 13 yıl sonra boşandı. Ardından kadın programları yüzünden soyadının yıpratıldığını belirten Sümer Ezgü, zarar gördüğünü belirterek mahkemeye koştu ve eski eşine ‘soyadını men’ davası açtı. 

DAVAYI SÜMER EZGÜ KAZANDI

Yeniden evlendikten sonra da ‘Ezgü’ soyadını kullanan sunucu ise “Ben Ezgü soyadıyla tanındım. Küçük düşürecek ya da tehlikeye sokacak hiçbir şey yapmadım” diyerek karşı çıktı. 

Mahkeme kararında Sümer Ezgü’yü haklı buldu ve Serap Ezgü soyadını değiştirerek 'Paköz’ü kullanmaya başladı. 

“DEĞİŞTİRELİ ÇOK OLDU”

Bir dönem eski eşi Sümer Ezgü’nün soyadının kullanıcı için sanatçı ile mahkemelik olan Serap Ezgü, konuyla ilgili yıllar sonra yorum yaptı. Hürriyet’e konuşan deneyimli isim “Soyadımı değiştireli çok oldu. Bir süre ekranda yoktum, o zaman insanlar farkında değildi. Ekrana dönünce kızlık soyadıma döndüğümü gördüler” dedi. 

“ASLAN GİBİ SOYADIM VAR”

Hukukun kararına saygı duyduğunu belirten sunucu sözlerini “Ondan, 36 yaşında kızım var. Dünyanın en iyi babasıdır. O ve ben, yeni hayat kurduk. Çok düzgün ve medeni bir insandır. Öyle bir şey gereksinim duydular. Hukuk öyle karar verdi. Adaletin kestiği parmak acımaz. Aslan gibi soyadım var” şeklinde sürdürdü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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