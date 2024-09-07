Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıya, Fatih Terim’in 2000 yılında soyunma odasında yaptığı konuşmasıyla ilgili bir detay soruldu. Ancak yarışmacı yanlış cevap verdi ve 50 bin TL alarak programdan ayrıldı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ‘Fatih Terim’ sorusu gündeme oturdu. Programa katılan yarışmacıya Terim’in Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA kupasını kazandığı maç öncesi soyunma odasında kaç kez ‘bam’ dediği sorusu yöneltildi.

MİLYONER’E DAMGA VURAN ‘FATİH TERİM’ SORUSU

Son bölümü dün akşam yayınlanan programda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Eyüp Sami Dündar yarıştı. Kendisine 100 bin değerindeki soruda “Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında 'Bam' tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?” diye soruldu.

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi - 1. Resim

Şıklarda ise A: Bam bam, B: Bam bam bam, C: Bam bam bam bam, D: Bam bam bam bam bam yer aldı.

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi - 2. Resim

YARIŞMACI: FATİH TERİM YAPI OLACAK İNATÇI BİR ADAM

Soru karşısında şaşkınlığını gizlemeyen yarışmacı “Fatih Terim’in iki kere ‘bam bam’ diyeceğini ben zannetmiyorum. Yapı olarak inatçı bir adam. Birkaç kere söylemiştir gibi geliyor bana” dedi. 

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi - 3. Resim

“Bana 3 gibi geliyor” diye belirtti ve cevap olarak B: Bam bam bam’ı seçti. 

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi - 4. Resim

Doğru cevap ise C şıkkı ‘Bam bam bam bam’ çıktı.

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi - 4. Resim

Bunu öğrenen yarışmacı “Demek ki dört kere söylemiş” şeklinde konuştu.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise “Evet, siz de öyle bir söylediniz ki üç kere söylediğine hepimizi ikna ettiniz” diyerek yarışmacıya esprili bir dille takıldı.

Milyoner’de şaşırtan ‘Fatih Terim’ sorusu! “Yapı olarak inatçı” dedi, cevabı sonrası elendi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı? Bakanlık'tan resmi açıklama geldiNarin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yoğun bakımdaki Ayşenur Yazıcı’dan haber var! İşte sağlık durumu - MagazinYoğun bakımdaki ünlü sunucudan haber varHaluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var - MagazinHayatı film oluyor! Seyircinin başrolü şimdiden belliGelinim Mutfakta’nın eski sunucusu Nursel Ergin sonunda patladı! Her şeyi anlatıp yapımcıya sitem etti - MagazinProgramdan ayrılmıştı! Yapımcıya zehir zemberek sözler...Kızılcık Şerbeti’nden dört gözle beklenen fragman geldi! ‘Alev’i kaybettik’ sözleri yürekleri parçaladı - MagazinBeklenen fragman geldi! Sezona damga vuracakEngin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntü! Bir bir sıralandılar - MagazinEngin Polat'ın tahliyesinde dikkat çeken görüntüÜnlü şarkıcı Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı - MagazinÜnlü şarkıcı saldırıya uğradı
Sonraki Haber Yükleniyor...