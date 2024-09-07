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Haberler > Magazin > Haluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var

Haluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sevilen sanatçıları arasında yer alan Haluk Levent’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. ‘Yollarda Vururum Seni’ adını taşıyan film için başrol arayışlarına girilirken, sosyal medyada Levent’in sevenleri ünlü şarkıcının hayatını oynayacak ismi çoktan belirledi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in hayatından bir kesiti komedi türünde anlatacak ‘Yollarda Vururum Seni’ adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı.

MİZAHİ DİLLE BEYAZ PERDEYE AKTARILACAK

Yapımcılığını KEM YAPIM'ın üstleneceği projede, Levent'in gençliğini oynayacak oyuncu arayışına başlandı. Yapım ekibi, filmin çekimlerine başlamadan önce rol için doğru oyuncuyu bulmak adına titiz bir değerlendirme süreci yürütüyor.

Haluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var - 1. Resim

Film, Haluk Levent'in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak.

İZLEYİCİ MEHMET YILMAZ AK’I BAŞROLDE İSTİYOR

Öte yandan Haluk Levent’i canlandıracak oyuncu arayışı devam ederken, sosyal medyada başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın ismi öne çıktı. Ak için izleyiciler “Güzel bir seçim olur” , “Çok benziyorlar” , “Tam isabet” gibi yorumlar yaptı.

Haluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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