Haluk Levent’in hayatı film oluyor! Seyircinin başrolde görmek istediği tek bir isim var
Türkiye’nin sevilen sanatçıları arasında yer alan Haluk Levent’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. ‘Yollarda Vururum Seni’ adını taşıyan film için başrol arayışlarına girilirken, sosyal medyada Levent’in sevenleri ünlü şarkıcının hayatını oynayacak ismi çoktan belirledi.
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in hayatından bir kesiti komedi türünde anlatacak ‘Yollarda Vururum Seni’ adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı.
MİZAHİ DİLLE BEYAZ PERDEYE AKTARILACAK
Yapımcılığını KEM YAPIM'ın üstleneceği projede, Levent'in gençliğini oynayacak oyuncu arayışına başlandı. Yapım ekibi, filmin çekimlerine başlamadan önce rol için doğru oyuncuyu bulmak adına titiz bir değerlendirme süreci yürütüyor.
Film, Haluk Levent'in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak.
İZLEYİCİ MEHMET YILMAZ AK’I BAŞROLDE İSTİYOR
Öte yandan Haluk Levent’i canlandıracak oyuncu arayışı devam ederken, sosyal medyada başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın ismi öne çıktı. Ak için izleyiciler “Güzel bir seçim olur” , “Çok benziyorlar” , “Tam isabet” gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi