Haluk Levent'ten sürpriz karar! "Haydi bana biraz müsaade" diyerek duyurdu

Şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı ve aldığı önemli kararı "Haydi bana biraz müsaade" diyerek duyurdu.

Şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Bazı sağlık sorunları olduğunu belirten Levent, geçen yıl kan değerlerine baktırdığını ve açlık kan şekerinin 341, Hba1c'nin ise 13.5 çıktığını söyledi.

"EVET YANLIŞ GÖRMÜYORSUNUZ..."

Sonuçları vurgulayıp "Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi" diyen ünlü isim, uzun toplantılar sonucu aldıkları kararı "Haydi bana biraz müsaade" diyerek açıkladı.

Levent, sosyal medyaya bir süre ara verecek.

"ARKAMDAN ÇOK KONUŞMAYIN"

İşte Haluk Levent'in sosyal medya hesabından paylaştığı o açıklama;

"Önemli !!! (Kendimle ilgili)

Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Çünkü çok şikayetim vardı. Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı.

Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi.

Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım.

Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık. Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler. Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler. (Doğru düşünmüşler)

Bu sürecin yönteminde, mikrobiyom esaslı sağlıklı yaşam desteği için Prof. Dr. Meltem Yalınay’a, endokrinolojik tedavi desteği için Doç. Dr. Arzu Or Koca’ya teşekkür ederim.

Evet bir müddet konserlerimle, stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım. Sayfamı ahbap ekibi yönetecek. İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine.

Haydi bana biraz müsade. Arkamdan çok konuşmayın."