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Strese girince morartan hastalığa dikkat! Raynaud Sendromu olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Strese girince morartan hastalığa dikkat! Raynaud Sendromu olabilir

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stresli günlerde bazen de soğuk havalarda el ve/veya ayak parmak uçlarında oluşan mavi-mor renk değişiklikler Raynaud Sendromu olabilir.

Bazen stresli günlerde bazen de soğuk havalarda el ve/veya ayak parmak uçlarında oluşan mavi-mor renk değişikliklerin Raynaud Fenomeni (sendromu) belirtisi olabileceğini söyleyen Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, şunları söyledi:

“Hastalık kan damarlarında daralma sonucu ortaya çıkar. Normalde deriye giden kan damarları, soğuk havalarda ısı kaybını azaltmak için daralır. Ancak Raynaud hastalığında bu süreç uzar. Bir süre sonra kanlanmanın bozulmasına bağlı olarak damarlarda oksijen seviyesi düşer ve deride mavi-mor renk değişikliği olur.

Parmaklarda renk değişiminin yanı sıra iğnelenme, uyuşma, ağrı olabilir. Eğer damarların daralma dönemi uzun sürerse dokular için tehlikeli olabilir. Kanlanma bozukluğuna bağlı parmak uçlarında yaralar gelişebilir” dedi. Prof. Dr. Sayarlıoğlu, Raynaud hastalarının sigaradan uzak durmalarını tavsiye ederek “Sigaradaki nikotin ve benzeri kimyasallar damarların daralmasına neden olarak Raynaud hastalığını kötüleştirir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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