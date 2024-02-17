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    • Haberler > Magazin > 13 yıllık evlilik bitti! 'Issız Adam' Cemal Hünal tek celsede boşandı

    13 yıllık evlilik bitti! 'Issız Adam' Cemal Hünal tek celsede boşandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
    - Güncelleme:
    13 yıllık evlilik bitti! &#039;Issız Adam&#039; Cemal Hünal tek celsede boşandı
    Cemal Hünal, Issız Adam, Haber

    Magazin Haberleri  / Sabah

    2008’de yayınlanan ‘Issız Adam’ filmindeki ‘Alper’ rolüyle yıldızı parlayan Cemal Hünal, evliliğini noktaladı. Hünal’ın 13 yıllık eşi Lale Cangal ile tek celsede boşandığı ortaya çıktı.

    Issız Adam’ın Alper’i Cemal Hünal ile meslektaşı Lale Cangal’dan üzen bir haber geldi. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde yürüten çift, yollarını ayırdı. 

    13 yıllık evlilik bitti! 'Issız Adam' Cemal Hünal tek celsede boşandı

    SESSİZ SEDASIZ AYRILIK

    ‘Kış Masalı’ , ‘Leyla İle Mecnun’ , ‘Diriliş Ertuğrul’ gibi birçok projede yer alan, son olarak ‘Hudutsuz Sevda’da Yılmaz Kaya Marten ile izleyici karşısına çıkan Cemal Hünal ile kendisi gibi oyuncu Lale Cangal, evliliklerini tek celsede, sessiz sedasız bitirdi. Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü çiftin boşandığını şu sözlerle duyurdu: 

    “Önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek ‘Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim’ diyerek övünen Cemal Hünal'ın, filmdeki gibi 'ıssız adam' olduğunu öğrendim. Hünal, röportajda söylediği 'aynı kadın'dan, yani eşi Lale Cangal'dan boşanmış. Bir oğulları olan çiftin bunca yılın ardından arasına ne girdi bilmiyorum ama Hünal'ın hayatının bu döneminin filmi, tıpkı 'Issız Adam'da olduğu gibi 'mutsuz son' ile bitmiş oldu.”

    13 yıllık evlilik bitti! 'Issız Adam' Cemal Hünal tek celsede boşandı

    LALE CANGAL KİMDİR?

    Lale Cangal, 1981 Hollanda doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı keman bölümü mezunu. Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı isimli birçok projede yer aldı. Kendi adını taşıyan bir takı markası bulunuyor, ünlü isim şimdilerde takı markasının çalışmalarına aktif olarak devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Sabah
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