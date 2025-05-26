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20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural&#039;dan dikkat çeken açıklama
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural'la 20 yıllık evliliklerini bitirdikleri yönündeki iddialara sert çıktı. "Bunlar ucuz ve gereksiz söylentiler" diyen Ural, evliliklerinin sürdüğünü vurguladı.

Sunucu ve oyuncu Hakan Ural hakkında, 20 yıllık eşi Ezgi Can Ural ile yollarını ayırdığı yönünde iddialar sosyal medyada gündem oldu. Daha önce sanatçı Sibel Can ile evlilik yapan ve bu evliliğinden iki çocuğu bulunan Hakan Ural’ın, Ezgi Can Ural’la olan ikinci evliliğinden de bir çocuğu var.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama - 1. Resim

Sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara göre, çiftin boşandığı ve bu ayrılığın kıskançlık nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama - 2. Resim

Ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Hakan Ural, yaptığı açıklamada boşanma söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama - 3. Resim

Ural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok rica ediyorum saçma sapan, mış-miş üstünden dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri. Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum."

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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