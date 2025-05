20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama

Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural'la 20 yıllık evliliklerini bitirdikleri yönündeki iddialara sert çıktı. "Bunlar ucuz ve gereksiz söylentiler" diyen Ural, evliliklerinin sürdüğünü vurguladı.

Sunucu ve oyuncu Hakan Ural hakkında, 20 yıllık eşi Ezgi Can Ural ile yollarını ayırdığı yönünde iddialar sosyal medyada gündem oldu. Daha önce sanatçı Sibel Can ile evlilik yapan ve bu evliliğinden iki çocuğu bulunan Hakan Ural’ın, Ezgi Can Ural’la olan ikinci evliliğinden de bir çocuğu var.

Sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara göre, çiftin boşandığı ve bu ayrılığın kıskançlık nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.

Ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Hakan Ural, yaptığı açıklamada boşanma söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

Ural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok rica ediyorum saçma sapan, mış-miş üstünden dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri. Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum."