Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan’dan üzen karar: Yeniden dağıldılar

30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan’dan üzen karar: Yeniden dağıldılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan’dan üzen karar: Yeniden dağıldılar

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra bir araya gelmişti. Birlikte sahneye çıkmaya başlayan üçlü yeniden dağıldı. Grubun ayrılma nedenini açıklayan İzel, “Mutsuzum” dedi.

Pop müzikte fırtına gibi esen İzel, Çelik, Ercan 30 yıl aradan sonra 2022 yılında yeniden bir araya gelerek konser vermeye başlamışlardı. Gruptan kötü haber geldi. 

30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan’dan üzen karar: Yeniden dağıldılar - 1. Resim

TEKRAR AYRILDILAR, İŞTE NEDENİ

Yıllar sonra verdiği konserlerle hayranlarını sevindiren üçlü tekrar dağılma kararı aldı. Konuyla ilgili Aramızda Kalmasın programına konuşan İzel, ayrılma gerekçeleriyle ilgili konuştu ve bunu kendisinin istediğini belirtti:

“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”

30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan’dan üzen karar: Yeniden dağıldılar - 2. Resim

GRUP YILLAR ÖNCE NEDEN DAĞILDI?

Pop müziğe damgasını vuran İzel Çelik Ercan’ın grubu daha önce de dağılmıştı. Kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı alan Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, bir süre de dargın kalmıştı. Çelik daha önce verdiği bir programda nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

“Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan 2 sene geçti. İkinci albümün repertuar toplantısında Çelik ‘Ben ayrılmak istiyorum, bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum’ dedi. İyi ki ayrıldı. Tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında.”

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Devletten engelli vatandaşlara 400 bin TL hibe! İsa Karakaş detayları anlattı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar’dan yeni açıklama: Elimdeki belgeleri açıklayamıyorum - MagazinYeni açıklama! 'Kızları için daha da üzüldüm'Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf - MagazinSır gibi saklıyordu! 23 yıllık eşiyle ilk fotoğrafKimse beklemiyordu! TRT’nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu, final yapıyor - MagazinKimse beklemiyordu! TRT’nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu, final yapıyorSurvivor All Star'da Demet Akalın sürprizi! Birleşme partisinde sahne alacak - MagazinSurvivor All Star'da Demet Akalın sürprizi!Müslüm Gürses hayranlarına müjde! Hiç duyulmamıştı, piyasaya çıktı - MagazinMüslüm Gürses hayranlarına müjde! Hiç duyulmamıştı, piyasaya çıktıTürkiye’nin gündemine oturan babalık davası! Adı geçen isim Ümit Besen mi? Müge Anlı’ya konuştu - MagazinGündeme oturan babalık davası! Ümit Besen'den iddiaya cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...