30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan’dan üzen karar: Yeniden dağıldılar

90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra bir araya gelmişti. Birlikte sahneye çıkmaya başlayan üçlü yeniden dağıldı. Grubun ayrılma nedenini açıklayan İzel, “Mutsuzum” dedi.

Pop müzikte fırtına gibi esen İzel, Çelik, Ercan 30 yıl aradan sonra 2022 yılında yeniden bir araya gelerek konser vermeye başlamışlardı. Gruptan kötü haber geldi.

TEKRAR AYRILDILAR, İŞTE NEDENİ

Yıllar sonra verdiği konserlerle hayranlarını sevindiren üçlü tekrar dağılma kararı aldı. Konuyla ilgili Aramızda Kalmasın programına konuşan İzel, ayrılma gerekçeleriyle ilgili konuştu ve bunu kendisinin istediğini belirtti:

“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”

GRUP YILLAR ÖNCE NEDEN DAĞILDI?

Pop müziğe damgasını vuran İzel Çelik Ercan’ın grubu daha önce de dağılmıştı. Kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı alan Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, bir süre de dargın kalmıştı. Çelik daha önce verdiği bir programda nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

“Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan 2 sene geçti. İkinci albümün repertuar toplantısında Çelik ‘Ben ayrılmak istiyorum, bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum’ dedi. İyi ki ayrıldı. Tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında.”