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Haberler > Magazin > Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf

Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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9 çocuk sahibi İzzet Yıldızhan 23 yıldır evli olduğu ve sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez görüntülendi. Bir davete katılan çifti görenler çok şaşırdı.

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından sık sık söz ettiren 61 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın eşi ilk kez ortaya çıktı. Ünlü türkücü 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile bir davette objektiflere takıldı. 

3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, ailesine her fırsatta zaman ayırıyor. Boş vakitlerini çocuklarına ayıran Yıldızhan, gözlerden uzak bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf - 1. Resim

EŞİNDEN MÜZİKAL DESTEK

Neredeyse her röportajında ailesine verdiği önemi dile getiren şarkıcı, 23 yıldır evli olduğu eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez görüntülendi.

Yıldızhan ve eşinin kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan’ın eşine müzik anlamında destek verdiği öğrenildi.

Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf - 2. Resim

“ÇOCUKLARIMIN EĞİTİMİ İÇİN SERVET ÖDÜYORUM”

Öte yandan İzzet Yıldızhan, daha önce verdiği bir röportajda eşleri ve çocukları hakkında konuşmuştu. “Ben hayatımı doğru şekilde yaşıyorum” diyen Yıldızhan, “Çocuklarımın sadece eğitim masrafları için servet ödüyorum. Onlar benim her şeyim. Diğer taraftan annelerini de şirketimin ortağı yaptım. Ben farklı bir adamım. Bende emeği olan insanı asla zorda bırakmam. En küçük ihtiyaçları benim sorumluluğumdadır” demişti.

Sır gibi saklıyordu! İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf - 3. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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