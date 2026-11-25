Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünün ardından mirasının detayları gün yüzüne çıktı. 36 yaşında hayatını kaybeden ve vasiyet bırakmadığı belirtilen oyuncunun yaklaşık 6,2 milyon dolarlık (316 milyon TL) serveti olduğu öğrenildi. Eski partneri Wladimir Klitschko, 11 yaşındaki kızları Kaya’nın miras hakkını korumak için mahkemeye başvurdu.

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Televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Hayden Panettiere’nin ölümünün üzerinden aylar geçmesinin ardından mal varlığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Oyuncunun eski partneri, Ukraynalı profesyonel boksör Wladimir Klitschko, kızları Kaya’nın annesinden kalan miras üzerindeki haklarını güvence altına almak amacıyla yasal süreç başlattı.

VASİYETNAME BIRAKMAMIŞ

Daily Mail’in ulaştığı mahkeme belgelerine göre Klitschko, Panettiere’nin mirasının yönetilmesi için Los Angeles’taki veraset mahkemesine başvurdu. TMZ’nin elde ettiği belgelerde ise oyuncunun herhangi bir vasiyetname hazırlamadığı bilgisi yer aldı. Klitschko, mahkemeden oyuncunun mal varlığının yönetimi için mali danışman Melissa Moskal Bencivenga’nın görevlendirilmesini talep etti.

36 yaşında hayatını kaybeden Hayden Panettiere'nin mirası ortaya çıktı! Milyonluk servet 11 yaşındaki kızına kaldı

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre Panettiere’nin yaklaşık 5,2 milyon dolar değerinde mal varlığı ve 1 milyon doların üzerinde gayrimenkulü bulunuyor. Böylece oyuncunun toplam servetinin yaklaşık 6,2 milyon dolar (316 milyon TL) olduğu belirlendi.

36 YAŞINDA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

36 yaşındaki oyuncu, 16 Ağustos'ta ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Panettiere’nin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı açıklanmıştı. Ölüm nedeni resmi kayıtlara kaza olarak geçerken, hayatını kaybetmesinin farklı maddelerin birleşen etkilerinden kaynaklandığı belirtilmişti.

36 yaşında hayatını kaybeden Hayden Panettiere'nin mirası ortaya çıktı! Milyonluk servet 11 yaşındaki kızına kaldı

SEKTÖRE 4 YAŞINDA ADIM ATTI

Oyunculuk kariyerine henüz bebekken reklam filmleriyle başlayan Panettiere, dört yaşında One Life to Live dizisiyle ekranlara adım attı. Özellikle Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet ve Nashville yapımındaki Juliette Barnes karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess, I Love You, Beth Cooper ve Scream serisi de oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında yer aldı.

36 yaşında hayatını kaybeden Hayden Panettiere'nin mirası ortaya çıktı! Milyonluk servet 11 yaşındaki kızına kaldı

Panettiere, Mayıs 2026'da yayımlanan This Is Me: A Reckoning adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın getirdiği zorlukları, depresyonla mücadelesini ve bağımlılık sürecini anlatmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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