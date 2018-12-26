Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Closer’ın sevilen oyuncusu Pelin Akil, ikiz bebek beklemesi sebebiyle ocak ayında sahnelere ara veriyor. Oyuna Akil yerine başarılı sanatçı Ahu Yağtu katılıyor. Yağtu, 17 – 18 Ocak tarihlerinde Closer ile ilk kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunda Yağtu’nun katılımı ile afiş dışında ne gibi değişiklikler olduğu ise sanat seveler tarafından merak ediliyor.

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Patrick Marber'in bir tesadüf eseri yolları birbirleriyle kesişen dört kentli insanın ilişkilerine dair yazdığı Closer, 1997 yılındaki prömiyerinden bu yana yazarın en ilgi gören oyunlarından biri oldu. 2004 yılında başrollerinde Julia Roberts, Clive Owen, Jude Law ve Natalie Portman'ın yer aldığı aynı adlı filmle Mike Nichols yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı.