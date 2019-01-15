Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Leyla Tatlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

SIK SIK ZİYARET DİYORDU

Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses'in annesini kaybettiği öğrenildi. Leyla Hanım, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi alan ünlü türkücü soluğu hastanede aldı. Leyla Tatlı'nın cenaze töreninin iki saat içinde belirleneceği ifade edildi. (Habertürk)