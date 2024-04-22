6 yıllık evlilikte mutsuz son! Sürpriz ayrılık kararı: Aslı İnandık ile eşi boşanıyor

2018 yılında evlenen oyuncu Aslı İnandık ile menajer Ahad Kazmaz’ın boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Anlaşmalı olarak ayrılacakları öğrenilen çiftin 3 ay önce evlerini ayırdıkları belirtildi.

‘Yalan Dünya’ , ‘Güldür Güldür’ , ‘Şefkat Yerimdar’ gibi projelerde rol alan Aslı İnandık ile menajer Ahad Mazmaz, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir yan yana görülmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını da kaldırdı.

2. Sayfa'nın haberine göre 3 ay önce evlerini ayıran çift, anlaşmalı boşanacak. Öte yandan Aslı İnandık, NTV ekranlarında yayınlanan ve Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olmuştu. Evliliği ile ilgili konuşan İnandık, “Ben çok cazgır bir insandım, eşim beni ehlileştirdi diyebilirim. Eşim çok hanımcı ve pozitiftir, o öyle olunca ben kızamıyorum” demişti.

ASLI İNANDIK KİMDİR?

3 Ekim 1989'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde müzik bölümünde okudu ve Gazi Üniversitesinde Müzik bölümünü bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti.

Oyunculuk eğitimi devam ederken Vine ve Instagram'da karakter videoları yayınlamaya başladı ve YouTube ile devam etti. Gülse Birsel'in bu videoları görüp kendisine teklifi üzerine 2014 yılında Yalan Dünya'nın final bölümünde ufak bir rol ile dizi kariyerine başladı 2017 yılında Güldür Güldür'e katıldı. Daha sonra ise Benim Tatlı Yalanım ve Menajerimi Ara dizilerinde rol aldı.