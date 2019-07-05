Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerde Tarık Tanrısever Asena Keskinci paylaşıyor. Diğer oyuncular Soydan Soydaş, Aslı Erdemir , Barış Hayta , Arzu Budak, Yaşar Alptekin ve Haldun Boysan oynuyor.

Filmin Hikayesi

Mehmet (Tarık Tanrısever) ünlü bir müzisyen olduğu hayatının baharında geçirdiği büyük bir kaza sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Bu yeni yeni hayat biçimi Mehmet’i olgunlaştırken hayatına girecek olan zihinsel engelli Seher ( Asena Keskinci) ile birbirlerinin can yoldaşı olurlar ama kader onları beklenmedik bir maceraya sürükleyecektir.