“Ata Demirer Gazinosu” adını verdiği oyunuyla çıktığı yaz turnesinin Ayvalık etabında, açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce hayranını kahkahalara boğan ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinden aryalara kadar harika bir repertuvarı da seslendirdi.
Ayvalık Açık Hava Tiyatrosunu dolduran hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğan Ata Demirel’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süresince sahnede kalan usta komedyen Ata Demirel, gösterimini sonunda binlerce izleyicisi tarafından ayakta alkışlandı.
Ayvalık'ta Ata Demirer rüzgarı esti
22.08.2019 - 16:16 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirer hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.
“Ata Demirer Gazinosu” adını verdiği oyunuyla çıktığı yaz turnesinin Ayvalık etabında, açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce hayranını kahkahalara boğan ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinden aryalara kadar harika bir repertuvarı da seslendirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ata Demirer,Ayvalık,Balıkesir,
645507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/645507.aspx
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