Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orkestrasıyla Karaköy’de Levanten isimli mekanda canlı müzik eşliğinde sahne alan Nilay Dorsa, yine çok havalıydı. Kostümü, sahnedeki duruşu ve repertuvarıyla, kendisini izlemeye gelenleri büyüleyen Nilay Dorsa, her zamanki çalışmalarında olduğu gibi çok havalıydı. Özel yaşantısındaki alçak gönüllülüğü ve sevecen tavırlarıyla geniş bir dost kitlesine sahip olan Nilay Dorsa “Sahnede kimlik değiştiriyorum, ruh olarak ben gidiyorum başka biri geliyor. Sahnede havalı olmayı seviyorum, benim izleyicimde bunu seviyor, sahnede mütevazı olamıyorum” dedi.