Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan ünlü avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Rahmi Özkan 26 Aralık tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Torununun vefatıyla ilgili gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

"ALLAH BÜTÜN DOSTLARIMIZDAN RAZI OLSUN"

Acısı henüz çok taze olan Özkan, "Allah bütün dostlarımızdan bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. İlk günden itibaren telefonla arayarak, mesaj göndererek, camiye gelerek, mezarlığa gelerek acımızı paylaşan bütün dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

MÜGE ANLI'DAN DESTEK GELDİ

Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan gözyaşlarına boğuldu. Özkan'a Müge Anlı'dan destek geldi. Anlı, "Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ailesi söylemiyordu bile durumunu, ama ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailenin" dedi.