Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesince, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde "Dünyanın En Lezzetli Acısı Urfa İsotu" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, yemeklik ve çiğ köftelik kategorilerinde 246 kişi ürettikleri isotlarla katıldı.

İlk elemenin ardından finale kalan 62'si çiğ köftelik, 21'i ise yemeklik kategorisindeki isotlar, aralarında şarkıcı Mahmut Tuncer'in de olduğu jüri üyeleri tarafından tadına bakılarak puanlandı.

Yarışma sonucunda, yemeklik isot kategorisinde 1'inci Esra Çıkma, 2'nci Hülya Karcı, 3'üncü Merve Peker olurken, çiğ köftelik isot kategorisinde dereceye girenler ise daha sonra açıklanacak.

Dereceye girenlere programın sonunda ödülleri olan altınlar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın birçok tarım ürününün ana yurdu olduğunu söyledi.

Bu tarım ürünlerinden birinin de isot olduğunu belirten Beyazgül, "Çiğ köftenin ana maddesi isottur. Küçüklükten başlayarak herkes çiğ köftenin tadına bakar ve damak kültürümüz oluşur. Şanlıurfa bir gastronomi kentidir, yemeklerimizin herhangi bir şehrin yemekleriyle kıyaslanması doğru değildir." dedi.

Şarkıcı Mahmut Tuncer de lezzetli isotun acısının boğazdan aşağı inmediğini, sadece ağzı yaktığını belirtti.

Kovid-19'a karşı isot tükettiğini aktaran Tuncer, "Koronavirüse karşı evde çay yerine sıcak suya isot koyuyorum. Suyun rengi kıpkırmızı oluyor. Yeni bir şey icat ederek çay gibi içmeye başladım. Sonra içine şeker katarak içmeye devam ettim. Sonra bir doktor arkadaşımla görüşerek, virüsün ilk olarak boğaz bölgesinde çoğaldığı, isotun da acısının boğaz bölgesinde olduğunu söyledim. O da virüse karşı iyi olabileceğini söyledi. Ben kullanmaya devam ediyorum ve birkaç kişiye de tavsiye ettim, herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra jüri üyeleriyle isotların tadına bakan Mahmut Tuncer, "İsotu bedavaya getiriyoruz, çok şanslıyız, bu zamanda insanın eline böyle bedava yiyecek geçmez. İsotları gerçekten çok güzel yapmışlar. İnsanların tatları birbirinden ayırması gerçekten çok zor. Bir isotun 'Urfa isotu' olduğunu anlamak isterseniz, tadına baktığınızda acısı boğazınızdan aşağı inmiyorsa Urfa isotudur. Acı boğazdan aşağı inerse, o Urfa isotu değildir." ifadesini kullandı.

İsotların tadına bakan jüri üyelerinin isotların acılığı karşısında zorlandığı görüldü.

Yarışmada sıra gecesi ekibi Şanlıurfa türküleri seslendirirken, katılımcılara çiğ köfte ve şıllık tatlısı ikram edildi.