Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aldıkları bu karar sonrası ünlü sanatçı Sıla ile Hazer Amani geçtiğimiz günlerde avukatları ile adliyeye giderek evliliklerini sonlandırdı. Çiftin boşanmaları yaklaşık 15 dakika sürerken, Amani’nin günler sonra koluna yaptırdığı dövme dikkat çekti. Adliye’den 'Söyleyecek bir şey yok' diyerek ayrılan Amani, söyleyemediklerini koluna dövme olarak yazdırdı. Amani, Cemal Süreya’nın şu sözlerini yazdırdı: “Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim.”

Ünlü şef Amani, dövme yaptırdığı kolunun fotoğrafını da sosyal medya hesabı Instagram’dan takipçileriyle paylaştı.