Geçtiğimiz haftalarda eniştesi Nihat Eren’i tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle kaybeden Gökçe bu kez de büyük teyzesi Sevim Tekebaş’ın acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Gökçe hayranlarını da uyardı. 41 yaşındaki şarkıcı “Normalde acımı paylaşmaktan hiç hoşlanmam; 15 gün içerisinde ailede ikinci canımızı canım teyzemi de kaybettik koronadan... Maskeden sıkılanlar, koronayı hafife alanlar, aşıdan kaçanlar bizim çektiğimiz acıları düşünün olur mu?Sevdikleriniz yapayalnız veda etmesin” ifadesinde bulundu.
Şarkıcı Gökçe, koronavirüsten iki yakınını kaybetti
28.01.2021 - 10:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Gökçe, ailesinden bir kişinin daha koronavirüs salgınına yenik düştüğünü duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Gökçe,koronavirüs,
763340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/763340.aspx
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