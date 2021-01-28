Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda eniştesi Nihat Eren’i tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle kaybeden Gökçe bu kez de büyük teyzesi Sevim Tekebaş’ın acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Gökçe hayranlarını da uyardı. 41 yaşındaki şarkıcı “Normalde acımı paylaşmaktan hiç hoşlanmam; 15 gün içerisinde ailede ikinci canımızı canım teyzemi de kaybettik koronadan... Maskeden sıkılanlar, koronayı hafife alanlar, aşıdan kaçanlar bizim çektiğimiz acıları düşünün olur mu?Sevdikleriniz yapayalnız veda etmesin” ifadesinde bulundu.