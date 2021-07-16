Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Serap Paköz, estetikte yeni moda olarak görülen 'Fransız askısı'nı yaptıranlar arasına katıldı. Geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırttığı ve yüzüne dolgu yaptırdığı bilinen Paköz, bu sefer de estetik ameliyat için Seda Sayan'ın Amerika'daki doktorunu seçti.

56 yaşındaki Paköz, estetik işlemini yaptırdıktan sonra Sayan'a teşekkür etmişti. Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

BEKLENEN FOTOĞRAF GELDİ

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, kumsaldan son halini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yüzündeki bandajlar alınan ünlü sunucu, güneşlenmek için gittiği kumsaldan son halini yayınladı. Paköz, fotoğrafının altına da "Buranın denizi bir başkadır" notunu düştü.

İşte Serap Paköz'ün o pozu:

"BENİM NEYİM EKSİK" DEMİŞTİ

Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde "Benim neyim eksik ki?" diyerek paylaştığı bir fotoğrafta, Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askısı işlemi yaptırdığını duyurmuş, "Biraz toparladı Cem beni! Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sunucu Seda Sayan'a özendi... Paylaşımı şoke etti Ünlü sunucu Serap Paköz sosyal medya hesabından bir tür cilt germe işlemi olan ' Fransız Askısı' yaptırdığını açıkladı.