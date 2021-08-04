Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon ve dizi oyuncusu Furkan Kızılay, günlerdir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören ünlü oyuncu, İstanbul’dan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına birebir katılarak destek verdi.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE SÖNDÜRME ÇALIŞAMALRINA KATILDI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi. Çocuk yaşlarda rol aldığı dizide ‘Havuç Kafa’ olarak ismini duyuran ve çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK OLACAĞIZ"

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki üç gün buradayız elimizden geldiğince destek olacağız” dedi.

Yangın yardımlarına bedava kargo çağrısı Orman yangınlarının evleri ve iş yerlerini de kül ettiği acı süreçte, afet bölgesine yardımlar artarak devam ediyor.