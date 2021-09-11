Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşanma eşiğine geldiği Kenan Doğulu ile ikinci bir şans veren Beren Saat, 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşini düğününe katıldı.

DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Güzel oyuncu, 19 yaşındayken hayatını kaybeden eski sevgilisinin ailesiyle bağlarını koparmadı. Saat ve Kenan Doğulu dün akşam Ankara'da evlenen Efe'nin diş doktoru olan kardeşi Yaman'ın düğün törenine katıldı. Gece boyunca sahneden inmeyen Kenan Doğulu, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaman Güray'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Kenan Doğulu bir ara şarkı söylerken gelin ve damada sarılarak destek oldu.

“EFE BENİM HAYATIMIN AŞKIYDI”

Beren Saat, ilk aşkı Efe Güray'ın kaybıyla ilgili verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgda son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde 'onu neden son kez öpmedim' diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken 'birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim."

Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in reddettiği reklam teklifini Fahriye Evcen kabul etti Ortadoğu'da etkili olmak isteyen bir lens markası, reklam için teklif götürdüğü Beren Saat ve Tuba Büyüküstün'den olumsuz yanıt alınca Fahriye Evcen'le 750 bin TL'ye anlaştı.

Beren Saat’i sarsan ölüm Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Ahu Yağtu ve Melisa Sözen’in ardından Beren Saat de Instagram hesabından yakın arkadaşı için veda mesajı yayımladı

Beren Saat'ten 'Atiye' paylaşımı Eşi Kenan Doğulu'ya yazdığı doğum günü mesajı ile magazin gündeminden düşmeyen Beren Saat, yeni dizisi 'Atiye' ile ilgili bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, çekimi biten dizinin setinden fotoğraflar yayınladı.