Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeninden biri olan Burak Özdemir, La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de açıklamalar yaptı.

“ORTAK PROJELER YAPALIM”

Türk şef, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler" sözleriyle anlattı.

“BANA O ISRAR ETTİ”

İngiltere'den Manchester ile de görüştüğünü vurgulayan Özdemir, “Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. 'Burak İngiltere'ye gel.' dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, 12 yıl aradan sonra muhteşem başladı Manchester United'a 12 yıl aradan sonra geri dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ilk maçında iki kez fileleri havalandırarak, muhteşem bir başlangıç yaptı.

Nefesler tutuldu! Manchester’da Ronaldo çılgınlığı Cristiano Ronaldo, Manchester United'a Newcastle maçıyla yuvasına dönüyor. Old Trafford'daki karşılaşma bugün saat 17.00'de oynanacak. Manchester şehrinde Ronaldo çılgınlığı yaşanırken taraftarların büyük bölümü Ronaldo forması giydi. Maç öncesi ürünler kapış kapış satıldı.

Cristiano Ronaldo’dan kötü haber! Hayatı ve kariyeri risk altında 36 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bu sezon yuvası Manchester United için ter dökecek. Ancak Ronaldo’nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler iddia edildi. İddialara göre Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı hafifliyor.