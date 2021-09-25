Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezonuyla dün akşam ekranlara geldi. Ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler isimli yarışmacı geceye damga vurdu.

İLK SORUDAN ELENDİ

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya "sıcak keşkül" cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. Tatlıcının daha ilk sorudan buna yanlış cevap vermesi stüdyodaki herkesi şaşırttı.

“İNSAN BİLDİĞİ YERDEN ÇOK YANILIRMIŞ”

Elenen yarışmacıyı teselli eden Kenan İmirzalıoğlu da "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" şeklinde bir nasihatte bulundu.

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