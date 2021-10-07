Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'dan takipçilerini üzen bir ayrılık haber geldi. Kara Murat filmleri başta olmak üzere birçok Yeşilçam projesinde yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmüştü.

84 yaşındaki Arkın, 2 sezon boyunca Aksakallıların reisi rolünü canlandırdığı ve Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'dan ayrıldığını açıkladı.

"BENİM İÇİN BİR HİKAYENİN DAHA SONU GELDİ"

Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

'Kuruluş Osman' dizisi, Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak Türk yapımı "Kuruluş Osman" dizisinin Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı bildirildi.

Kuruluş Osman, Tunus’ta izleyiciyle buluşacak ATV ekranlarının büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman, yurt dışına açıldı. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı fenomen dizi şimdi de Tunus’ta izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.