Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef 2021'de heyecan sürüyor. Her hafta bir ismin veda ettiği yarışmada son olarak elenen isim Emre Büber olmuş, sevilen ismin vedası hem yarışmacılar hem de jüri üyeleri tarafından şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılanmıştı.

Emre Büber'in vedasının ardından fenomen Ata Benli, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda MasterChef Emre'nin parkinson hastası olduğunu ve bundan dolayı yarışmaya veda ettiğini iddia etmişti. Emre Büber, Instagram hesabından hasta olduğuna dair yapılan haberlere cevap verdi.

"SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

Ata Benli'nin Emre Büber için ''Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir" sözlerini kullandığı paylaşım oldukça ses getirmiş, Benli, sevilen yarışmacının hasta olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyayı çalkalayan bu iddia sonrası Emre Büber, Instagram hesabından açıklama yaptı. Büber, ''Medyada çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde'' ifadelerini kullandı.

PELİN VE BURCU İLE SON ELEMEYE KALMIŞTI

Avusturya'da büyüyen Emre Büber, MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biriydi. Birçok kişinin şampiyon adayı olarak gördüğü Büber, Pelin ve Burcu ile elemeye kalmış, gecenin sonunda ise tabağındaki ürün eksikliğinden dolayı yarışmaya veda etmişti.

Yarışma sürecinde psikolojik olarak yıprandığını belirten Emre Büber'in elenmesinin ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın, Emre Büber'e Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde iş teklifi ettiği öne sürüldü.

İlk 5 yarışmacı arasında görülüyordu: MasterChef Türkiye’ye veda eden isim oldu MasterChef Türkiye’de dün akşamki yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı oyunun ardından MasterChef hayallerine veda eden isim Emre oldu. Elenen yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oldu! MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacısı Duygu Acarsoy, ilk bebeğini dünyaya getirerek anne oldu. Yarışmadayken nişanlısı tarafından aldatıldığını söyleyen Duygu Acarsoy, elendikten sonra durumu yanlış anladığını belirterek kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu.