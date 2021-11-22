Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti.

Dün akşam saatlerinde ise klinik seyrinde sapma olduğu gözlemlenen İnanır, acilen ameliyata alınmıştı. İnanır’ın kız arkadaşı Julide Kural ise sosyal medya hesabından 'Yeni Bilgilendirme' başlığıyla açıklama yayımladı.

AMELİYAT SONRASI OLUMSUZ DURUM SAPTANMAMIŞTIR

Halkın İnanır’ın yanında olduğunu belirten Kural, “Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Saygılarımla” sözlerine yer verdi.