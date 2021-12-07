Türkiye Gazetesi

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz aylarda karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Arabesk müziğin sevilen isimlerden biri olan şarkıcı, yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Ölümden dönen 48 yaşındaki sanatçı, hayranlarını korkutmuştu. Uzun süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan'dan hayranlarını sevindiren görüntüler geldi.

"NEFES ALMAK ÇOK GÜZEL"

Şarkıcı katıldığı bir organizasyonda; "Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" şeklinde noktalamıştı.

İşte son hali...

AYLAR SONRA ŞARKI SÖYLEDİ

Bir mekanda unutulmaz eseri 'Güz Gülleri' şarkısını seslendiren Hakan Taşıyan, hem moral buldu hem de moral verdi. O anları ise ünlü şarkıcının arkadaş Ufuk Özel sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

TEDAVİSİ 23 EKİM'DE BAŞLADI

Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.

Sanatçı Hakan Taşıyan'a böbrek nakli yapılacak Taşıyan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda da kız kardeşinden alınan böbreğin sanatçıya nakledileceği öğrenildi.

Hakan Taşıyan'dan umut verici haber Ankara’daki bir hastanede yaklaşık dört aydır tedavi gören Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'a kardeşi böbrek, oğlu ciğer verecek Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber Arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının tedavisine başlandı.