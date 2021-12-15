Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta isimlerinden sanatçı Belgin Doruk’un oğlu 54 yaşındaki Aydın Birsel, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşadığı evde dün hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Birsel’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Aydın Birsel için bugün İstanbul Zincirlikuyu’da cenaze programı düzenlendi. Cenazeye Aydın Birsel’in Ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz ve Can Esentaş, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Birsel’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan Aile kabristanlığına defnedildi.

RAHATSIZLIĞI BİR ŞEYİ YOKTU

Çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu “ Çok eski çocukluk arkadaşımdı. Bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım böyle olmaması lazımdı ama takdiri ilahi yapacak bir şey yok. Rahatsızlığı bir şeyi yoktu. Bursa’ya yeni gelmişti. Bursa’da yeni bir hayata başlıyordu. Olmadı maalesef “ dedi.

Belgin Doruk’un oğlu evinde ölü bulundu! 112'nin isteğini reddettiği ortaya çıktı Yeşilçam’ın yıldızı Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, evinde düşerek başını çarptıktan sonra ayakta tedavi edildi. 112'nin hastaneye gitme teklifini reddeden 54 yaşındaki Birsel, yüzünü yıkamak için evine gittiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.