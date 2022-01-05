Türkiye Gazetesi

Geçen sene annelik heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, koronavirüse yakalandı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özbey, kötü haberi sevenlerine duyurdu. Özbey, durumunun ağır olduğunu ve sevenlerinden dua istediğini söyledi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Merve Özbey, paylaşımında "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

“EKLEM AĞRILARIM ÇOK FAZLA”

Gelen yoğun mesajlar üzerine Instagram hesabı üzerinden video paylaşan ünlü şarkıcı, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor. Çok dikkatli olun. Çift aşılı olmama rağmen benimki biraz ağır geçiyor. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.

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