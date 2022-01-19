Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzen bir olay yaşandı. Her gün gerilimin yükseldiği programda Anlı, üzen bir gerçeği açıkladı. Canlı yayın esnasında kızdığı bir kişiye verdiği cevapla sevenlerini korkutan Anlı 'Bilseniz bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor dersiniz' dedi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Ünlü sunucu programda bir kişinin 'Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi' demesi üzerine sinirlerine hakim olamayıp ve kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı.

Ünlü sunucu Müge Anlı canlı yayında şeker hastası olduğunu açıkladı

'BU KADIN NASIL CANLI YAYINA ÇIKIYOR DERSİNİZ'

Anlı, 'Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçtürttüm, kaç çıktığını size söylesem bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor dersiniz' dedi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek’le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek’in ayrılığı ardından Pakize Suda’yla Kanal D’de program sunmaya başladı

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert ‘in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var” adlı programı sundu.

Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.



Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın gözyaşları dün akşam düzenlenen ödül törenine damga vurdu. Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum" ifadelerini kullandı.

'Müge Anlı için Acun Ilıcalı devreye girdi' iddiası 12 yıldır ekranlarda program yapan ve reyting rekorları kıran ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi.