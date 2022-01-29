Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada 30 milyonu aşkın takipçisi bulunan ve CZN Burak lakabı ile tanınan şef Burak Özdemir, Orta Doğu ve Arap coğrafyasında da fenomen haline geldi.

Peş peşe restoran açan başarılı şef, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan CZN Burak, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Takipçileri paylaşımlarının altına “İğne ipliğe dönmüşsün” , “Resmen erimişsin” , “Çok zayıflamışsın” tarzında yorumlar yapıldı.

CZN LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Burak Özdemir, CZN lakabının nereden geldiğini verdiğini bir röportajda açıklamıştı. Bu lakap benim nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor diyen Özdemir, şöyle konuştu:

“Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirler dilleri dönmediği için 'Cinzano' diyemiyordu, 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen vardı bana. O dönem Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Bu lakap, nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.