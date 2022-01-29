Türkiye Gazetesi

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye gündemine oturan cinayet hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, acılı eş Ece Erken yaşananlara ilişkin konuştu. Erken, cinayet sebebine dair ortaya atılan para iddiasına yönelik, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINA AŞIKTI"

Show Haber'e cinayete dair açıklamalarda bulunurken ağlamaktan konuşmakta güçlük çeken ünü sunucu, "Hayat arkadaşımdı, inanamıyorum hala, boşyere gitti. Nasıl çıktığımı bilmiyorum evden taksiyle çıktım. Ayağından vuruldu dediler. En kötü sakat kalır bakarım kocama dedim. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Diyoduk biz birlikte yaşlanacağız biz. Son nefesimi yanında vereceğim. Ben diyorum ki keşke ben ölseydim. Beni her toplantıya götürürdü oturup beklerdim. O toplantıya götürmedi. Kocamı 12'yi çeyrek geçe aradım. Dedim ki niye aramadın bak bu saate kadar. Fikret Orman toplantı yapmak istemiş yoksa gitmeyecekti. Hiç ayrılmazdık ki onunla." diye konuştu.

Ece Erken, cenazede eşinin tabutuna sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.

"BEN HALA İNANAMIYORUM"

Ölüm haberini aldığı anı anlatan Erken, "12 buçukta tekrar aradım açmadı. Ambulans 14 dakika sonra gelmiş. O sırada bilinci yerinde boş bakıyormuş. Ben hastaneye girdiğimde Celal Abi'nin bir kolundan biri diğer kolundan biri tutumuş, 'kaybettik' dediler. Ben hala inanamıyorum." dedi.

İddia edilen cinayet sebebeine inanmadığını söyleyen ünlü sunucu, "Aracı olmuş. 65 bin liralık bir alacak varmış ama ben inanmıyorum. Hakime sasleniyorum. Ayağına sıkmış zaten yürüyemiyo bir daha sıkıyo öldürmek için sıkıyor. Yerde yatan adamın ayağına sıkmak cinayete teşebbüs. Bu adam eğer 10 yıldan önce çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Eşi öldürülen Ece Erken’den Bakan Soylu'ya teşekkür mesajı Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Faillerin bulunmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

Ece Erken'den zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

Ece Erken'in ‘ambulans geç geldi’ isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden cevap Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi sunucu Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu. Erken, eşinin vurulduğu olay yerine ambulansın geç geldiğini belirterek isyan etti. İl Sağlık Müdürlüğü ise Erken’in bu paylaşımlarının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası Ece Erken'den duygulandıran fotoğraf Ece Erken’in eşi, Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümü ile büyük bir acı yaşayan Ece Erken eşine sarıldığı bir pozu paylaştı.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü sonrası ünlülerden mesajlar Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Sevenleri Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından veda mesajları yayınladı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Ben buna nasıl dayanacağım Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Erken’in ölüm haberinden sonra yıkıldığını söyleyen yakın arkadaşı Bircan Bali, programında "Ece'ye ulaşamıyorum ama annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş" şeklinde konuştu.

Ece Erken'in son paylaşımı gündem oldu: Her şey geride kalsın Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Erken'in yeni yıl paylaşımı gündeme geldi.

Arkadaşları endişeli: Ece Erken'den haber alamıyoruz Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahmutyazıcıoğlu, 42 yaşında hayatını kaybetti. Olayın perde arkasını anlatan sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında gözyaşlarına boğularak Ece Erken’e ulaşamadıklarını belirtti.