Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Boğaç Aksoy’un lenfoma kanseri tedavisi sona erdi. Bir süre kemoterapi alan Aksoy, bu süreçte moralini hep yüksek tuttu.

“HER KÖTÜ OLAYDAN İYİ DERSLER ÇIKARMAK LAZIM”

Sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerine bilgi veren Aksoy, umut dolu bir paylaşım yaptı. Yaşadığı zorlu süreci atlatan Aksoy, Instagram hesabındaki fotoğrafının altına şu notu düştü:

“Her ne olursa olsun umudu yitirmemek lazım. Her kötü olaydan iyi dersler çıkarmak lazım. En kötü anlarda bile olumlu düşünmek ve şu üç kuralı uygulamak lazım: Yemeği son lokmasına kadar yemek, dostlardan sohbeti esirgememek ve kahkahayı sonuna kadar koy vermek...”

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

30 Temmuz 1989’da İzmit’te doğdu. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Haliç Üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Antrenörlük bölümünü tamamladı. Bunun yanı sıra profesyonel at biniciliği ve dalgıçlık eğitimi de aldı. Aksoy, oyunculuk eğitimlerini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı.