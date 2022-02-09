Türkiye Gazetesi

Türk sinemasına damga vuran filmleri ve sevilen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah, şimdilerde özel hayatıyla gündemde. İkilinin daha önce aralarında geçimsizlik yaşadığı ortaya çıkmış ancak çift iddiaları yalanlamıştı. Açtıkları boşanma davasına ise gizlilik kararı alınmıştı. Tüm bunların ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Emrah ve Sibel Erdoğan sessiz sedasız boşandı.

6 YILLIK EVLİLİKTE KÖTÜ SON

Ünlü şarkıcı Emrah, geçtiğimiz yaz 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan’a boşanma davası açmıştı. Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran sanatçı, dosyaya gizlilik kararı aldırmıştı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İkili anlaşmalı olarak kimsenin ruhu duymadan boşandı.

Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanan çift 2014’te nikah masasına oturmuştu. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları bulunuyor.



Ünlü çiftin evliliğinde büyük kriz: Buse Varol boşanmak için adım attı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz geçtiğimiz gün 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan ise aile arasında bir kutlama yapmıştı. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık haberlerini beraberinde getirmişti. Ünlü sunucu Bircan Bali ise programında Buse Varol’un boşanmak için avukata gittiğini iddia etti.