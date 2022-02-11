Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu ve televizyoncu Yalçın Çakır, bir dönem sunduğu programlarla ekrana damga vurmuştu. Çakır, 2000’li yılların başlarında yaptığı Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Gerçeğin Peşinde gibi programlarla büyük ses getirdi. Programlarına konuk ettiği isimler ise adeta birer fenomen haline geldi.

Yalçın Çakır'ın programına konuk olan Melek Subaşı da fenomen hale gelmişti.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Televizyon tarihinin en ilginç programlarına damgasını vuran usta gazetecinin son fotoğraflarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Flash TV'nin sembolü haline gelen ünlü isim değişimiyle şaşırttı.

ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYAT YAŞIYOR

Yalçın Çakır’ın şimdilerde ne yaptığı da merak konusu oldu. Beyaz TV'den ayrıldıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen Çakır, kendisine ait bir haber sitesi kurdu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Çakır’ın aynı zamanda amatör ligde mücadele eden Gümüşlükspor için spor muhabirliği yaptığı öğrenildi.

Yalçın Çakır'ın son hali...

YALÇIN ÇAKIR KİMDİR?

20 Haziran 1961'de İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğdu. Gazeteciliğe 1978 yılında serbest bölge muhabiri olarak başladı. Bir yandan okurken, ailesinin ekonomik şartları gereği çalışmaya başlayan Çakır, okuldan sonra taksi duraklarında telefonlara bakarak evin geçimine katkı sağladı. Geceleri gazinolarda fotoğrafçılık da yapan Çakır birçok gazetede çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Mezunu olan Yalçın Çakır, 1992’de Flash TV’ye adım attı. Flash TV'de Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti. Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde ve Pozitif Reality programlarını hazırladı. 2010'dan itibaren sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programı ise 2012 yılında son buldu. Ünlü sunucu, 25 yıldır çalıştığı kanaldan ayrıldıktan sonra Beyaz TV ile anlaşarak “Yalçın Abi” adlı programı sunmaya başladı ancak 3 ay sonra ayrıldı. Şimdilerde televizyon programlarına ara veren Çakır, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdürüyor.

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