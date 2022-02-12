Türkiye Gazetesi

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olan ve adını iki kez şampiyon olarak yarışma tarihine yazdıran Turabi Çamkıran, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Survivor Panorama yorumcularına küfür eden Turabi Çamkıran, bu defa Survivor Ekstra yorumcularını hedef aldı.

''EĞİTİMSİZ YORUMCULAR''

Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Taraflı, eğitimsiz, emek hırsızı yorumcular. Sürekli bir iki yarışmacı övülüp karşısına çıkanlar da aşağılanıp lakaplar takılıyor. Hırsızsınız! Emek hırsızı! Tarafsızca, saygılı yorum yapın ya da kalkın o hak etmediğiniz masalardan. Herkes eşit şartlarda yarışsın! Birileri için özel kurulmadı o masalar.

Her yarışmacı için adil kuruldu. Babanızın malı gibi, kendi egonuzla yönetemezsiniz. Hele de o adaya gitmemiş bir amatör hiç konuşmamalı! Dikkat edin artık anlaşılıyor adam kayırdığınız!

Gözünüz dönüyor tuttuğunuz adamı överken! Nasıl öveceğinizi şaşırıyorsunuz artık. Aynı heyecanı diğer yarışmacı kardeşlerimize de harcayın. Hepsi eşit. Hak yemeyin artık yeter! Bitmediniz be..."

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